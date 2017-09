Louis Bertignac, houspillé au Parc des Princes sous l'oeil amusé de sa chérie

On ne change pas une équipe qui gagne. Grand habitué du Parc des Princes, Louis Bertignac était mercredi 27 septembre dans les tribunes du célèbre stade pour venir applaudir l'équipe du PSG face à celle du Bayern Munich (3-0).

Toujours de très bonne humeur, l'auteur-compositeur-interprète de 63 ans n'avait pas assuré le déplacement seul puisqu'il était accompagné de sa compagne de longue date, Laetitia (29 ans). Complice et rieur, le couple s'est donc offert une parenthèse sportive pour se retrouver en tête à tête, laissant momentanément à la maison l'adorable petit Jack (10 mois).

Jamais sans sa cigarette électronique, le chanteur était en train de profiter du match avec sa chérie lorsqu'un membre de l'équipe de sécurité est venu l'aborder. Entre les deux hommes, la conversation a visiblement été cordiale, ponctuée de sourires aimables. Réprimandé pour son utilisation de la vapoteuse, Louis Bertignac s'est platement excusé auprès de son interlocuteur avant de ranger l'objet du délit. Sous l'oeil très amusé de Laetitia.

Après avoir donné deux concerts au Stade de France avec Les Insus (ex-Téléphone) les 15 et 16 septembre, Louis Bertignac repartira très prochainement sur les routes avec ses acolytes. Le groupe sera notamment en voyage à la Réunion pour les deux dernières dates de tournée, organisées les 6 et 7 octobre au Petit Stade de l'Est.