Louis Bertignac, un jeune papa de 62 ans "égoïste" ? Sa franche mise au point

Très actif sur les réseaux sociaux, et en particulier sur sa page Facebook qu'il met régulièrement à jour, Louis Bertignac s'est exprimé jeudi 1er juin sur la célèbre plateforme pour remettre les pendules à l'heure avec tous ceux qui osent critiquer sa vie privée, et plus précisément sa paternité tardive.

Papa comblé d'un adorable petit Jack (6 mois) né de ses amours avec sa compagne de longue date Laetitia (29 ans), l'artiste de 63 ans a contre-attaqué les réflexions des internautes qui l'accusent d'être "égoïste" après avoir choisi de mettre au monde un bébé à son âge. Dans sa publication, celui qui s'apprête à partir en tournée avec son groupe Les Insus (ex-Téléphone) a commencé par planter le contexte de sa relation avec la mère de son petit dernier.

Un bébé qui scelle dix ans d'amour

"Je vais expliquer la situation à ceux qui me traitent d'égoïste. Il y a dix ans, je rencontre Laetitia et nous tombons amoureux... Ces dix années passées ensemble (au lieu de l'affaiblir, comme j'ai déjà vécu le cas) ont confirmé notre amour et nous ont confirmé qu'on était faits l'un pour l'autre... Évidemment, Laetitia finit, après pas mal d'années de vie commune, par avoir envie (besoin) d'avoir un enfant avec moi", a-t-il écrit.

Louis Bertignac a poursuivi son récit en expliquant que, bien qu'il se soit senti "un peu trop âgé pour ça", et qu'il n'ait pas nécessairement "le même besoin" que sa compagne (il est déjà père de deux filles, Lola, 12 ans, et Lili, 10 ans, dont la maman est Julie Delafosse), qu'il s'était mal vu refuser à Laetitia le moyen "de vivre ce légitime bonheur d'être maman". "Je me vois mal lui dire 'désolé, trouve-toi un mec plus jeune, nous c'est fini, voilà', et même si je me dis que mon fils a bien des chances de perdre son papa avant d'avoir 30 ans, je préfère ça au fait qu'il ne soit jamais né, et je préfère voir ma Laetitia épanouie avec notre enfant qu'un couple meurtri et déchiré à cause de principes qui ne tiennent pas forcément la route... En bref, l'amour a décidé et personne n'avait vraiment le choix. Voilà...", a-t-il conclu.