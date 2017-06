Louis Bertignac publie une adorable photo de son fils Jack, 6 mois et comme papa

Papa gaga et comblé, Louis Bertignac a profité d'une parenthèse familiale pour dévoiler le 28 mai une photo inédite de son petit dernier, Jack.

Aujourd'hui âgé de 6 mois, le bébé du musicien de 63 ans, né de sa relation avec sa jeune compagne Laetitia (29 ans), a bien grandi et arbore aujourd'hui des petits bras potelés à croquer. Sur le cliché en question, le guitariste est installé sur un canapé et semble regarder la télévision. Installé à ses côtés, son fils le mime, tout aussi intrigué. "On savoure les derniers temps de vacances avant le départ en tournée", a commenté l'artiste sur sa page Facebook.