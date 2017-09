Louis Bodin : Une "séparation compliquée" avec sa femme après 14 ans de mariage

Pendant 14 ans, Louis Bodin a partagé sa vie avec sa femme Claire mais, aujourd'hui, cette belle histoire est terminée ! Le présentateur de TF1, qui sort en librairies le livre Les pourquoi de la météo (chez Albin Michel), a récemment révélé s'être séparé de son épouse et cela l'a beaucoup affecté...

Interrogé par le magazine Ici Paris sur le secret de la longévité de son couple - l'entretien a sans doute été réalisé il y a quelque temps puisque l'on sait déjà qu'il est séparé -, Louis Bodin a préféré être franc sur son état d'esprit. "Je suis désolé mais je ne veux pas en parler. Nous sommes séparés et notre séparation a été compliquée", a-t-il répondu. Le présentateur de 59 ans n'a toutefois pas précisé la raison pour laquelle Claire, directrice de la communication, du marketing et des ventes d'un groupe oeuvrant pour l'environnement, et lui ont décidé de prendre des chemins séparés...

Louis Bodin, qui a toutefois déjà retrouvé l'amour et dont la nouvelle compagne ne souhaite pas être exposée, est plus bavard concernant ses filles, les "deux soleils de [sa] vie". "Marine, 20 ans, a l'esprit scientifique, puisqu'elle fait des études pour devenir ingénieur en génie civil. Quant à Tania, 17 ans, elle a hérité de me gènes sportifs. Elles sont belles comme des coeurs, et je les adore", dit-il.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Louis Bodin est à lire dans Ici Paris, en kiosques le 13 septembre 2017.