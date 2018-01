Louis de Bourbon: En deuil aux obsèques de sa "2e maman" Carmen, fille de Franco

Alors qu'un duc d'Anjou, en l'occurrence le prince Charles-Philippe d'Orléans (qui porte ce titre de courtoisie depuis 2004), assistait samedi 6 janvier 2018 à Dreux aux funérailles du prince François d'Orléans, l'autre a également commencé l'année dans le deuil : le prince Louis de Bourbon, accompagné de son épouse Maria Margarita, faisait en effet partie jeudi 11 janvier du cortège funèbre aux obsèques de Carmen Franco, sa grand-mère, célébrées – près de deux semaines après sa crémation – en l'église San Francisco de Borja, à Madrid, à moins de 300 mètres de chez elle.

Fille unique du général Francisco Franco et de son épouse María del Carmen Polo Martínez-Valdés (disparue en 1988), Carmen Franco est décédée le 29 décembre 2017 à l'âge de 91 ans, des suites d'un cancer qui avait été diagnostiqué l'été précédent, alors déjà en phase terminale. La veille de sa mort, elle avait reçu l'extrême onction. Parmi les membres de la famille présents pour l'ultime adieu se trouvait bien évidemment Carmen Martínez-Bordíu, aînée des sept enfants que la défunte a eus de son mariage avec le chirurgien Cristobal Martínez-Bordíu (mort en 1998), accompagnée de ses propres deux enfants, Louis de Bourbon (Luis Alfonso de Borbon), fils d'Alphonse de Bourbon (disparu en 1989 sept ans après leur divorce) et Cynthia Rossi (issue de son mariage en secondes noces avec Jean-Marie Rossi).

Arrière-petit-fils à la fois de Franco et du roi Alphonse XIII d'Espagne, Louis de Bourbon, prétendant légitimiste au trône de France, était également présent avec sa femme Margarita Vargas et leur fille Eugenia (10 ans), grande soeur des jumeaux Louis et Alphonse (7 ans). Quelques jours avant la disparition de Carmen Franco, Margarita Vargas avait eu des mots très touchants concernant l'aïeule de son époux : "Je l'aime beaucoup, je l'ai toujours admirée. Je suis reconnaissante envers Dieu pour avoir pu profiter d'elle durant ces treize années de mariage. C'est une personne merveilleuse. Avec moi, elle a toujours été une femme exceptionnelle", avait-elle confié.

L'adieu à "SuperMamie"

À la mort de sa grand-mère, Louis de Bourbon lui a rendu un hommage public incroyablement tendre et émouvant via son compte Instagram, inconsolable du vide laissé par celle qu'il voyait comme sa "super mamie", sa "seconde maman", son "pilier" et son "exemple à suivre" : "Dieu l'a rappelée à Lui, mais elle n'est pas partie : je la garderai TOUJOURS dans mon coeur, écrivait-il en se remémorant tant de bons souvenirs et en partageant son admiration. Grande CHRETIENNE, avec beaucoup de VALEURS et beaucoup de BONTE, tu aimais VOYAGER et DECOUVRIR d'autres endroits, tu faisais partie des personnes les plus CULTIVEES que j'aie connues, avec une MEMOIRE immense et toujours AU COURANT de tout ; nous AIMIONS tous deux profiter de la NATURE et regarder jouer au FOOTBALL la SELECTION ESPAGNOLE ou le REAL MADRID ; je suis impressionné par la GRANDE DAME que tu as toujours été, avec ton SAVOIR-VIVRE, ton ELEGANCE, ton INTEGRITE, ta SERENITE, ta JOIE, ta PATIENCE, ta SINCERITE, ta FORCE et ton OUVERTURE d'ESPRIT."

Carmen Franco repose désormais pour l'éternité au côté de son époux Cristobal dans la crypte de la cathédrale de la Almudena, dernière demeure des Martínez-Bordíu.