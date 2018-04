Louis de Cambridge : Le prénom symbolique du bébé de Kate et William divise...

"J'y travaille !" À la veille de la révélation des prénoms du troisième enfant qu'il a accueilli le 23 avril 2018 avec la duchesse Catherine, le prince William bottait en touche lorsqu'on l'interrogeait sur le sujet, à l'occasion d'une cérémonie d'inauguration en compagnie du prince Harry, semblant vouloir faire croire que le choix n'était pas encore arrêté. Sans doute était-ce pour ménager la grande annonce, intervenue à 11h vendredi 27 avril, quatre jours très exactement après la naissance du petit frère du prince George et de la princesse Charlotte de Cambridge. Mais il y a fort à parier que le duc de Cambridge et son épouse avaient mûrement réfléchi à la question et pris leur décision.

"Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis d'annoncer qu'ils ont appelé leur fils Louis Arthur Charles. Le bébé sera connu en tant que Son Altesse Royale le prince Louis de Cambridge", a proclamé un communiqué émanant du palais de Kensington mettant fin au suspense.

Entre polémique et tradition familiale

Le prénom Louis était bien loin de figurer parmi les favoris – au contraire d'Arthur, pronostic number one chez les parieurs –, affichant une grosse cote de 20/1, et l'effet de surprise a été total. Sur les réseaux sociaux, les Britanniques s'en sont d'ailleurs donné à coeur joie pour commenter et assez largement critiquer ce prénom très... français et très royaliste. "URGENT : dans un doigt d'honneur effronté au Brexit, William & Kate ont donné à leur bébé un prénom français : Louis. Dix-huit rois de France l'ont porté", a ironisé sur Twitter le journaliste et animateur vedette Piers Morgan, suivi par une foule d'utilisateurs plus ou moins véhéments.

De manière moins polémique et plus touchante, le prénom choisi pour le prince Louis de Cambridge, qui a pris la 5e place (celle de son oncle le prince Harry) dans l'ordre de succession au trône, renvoie également à Lord Louis Mountbatten, oncle du prince Philip tué en 1979 par l'explosion d'une bombe de l'IRA alors qu'il se trouvait en bateau à bord du Shadow V lors d'une partie de pêche. De passage en 2015 sur les lieux du drame dans une démarche de pardon et d'apaisement, le prince Charles avait eu des mots très émouvants à propos de la mort de ce grand-oncle qui lui a tant manqué : "À l'époque, je ne pouvais pas concevoir que nous puissions surmonter la douleur d'une telle perte, étant donné que, pour moi, Lord Mountbatten représentait le grand-père que je n'avais jamais eu. Alors c'était comme si les fondements de tout ce que nous avions de précieux dans la vie avaient été irrémédiablement démolis." Ce n'est pas un hasard s'il a donné à son fils aîné le prince William ce même prénom, Louis. Et à son tour, William l'a transmis à son propre fils aîné, George Alexander Louis de Cambridge.

Alexander, justement, figurait parmi les suggestions les plus plébiscitées et le prince William en avait joué, mercredi 25 avril, en pleine attente de l'annonce : "C'est drôle que vous disiez cela, c'est un bon prénom", rétorquait-il au haut-commissaire Alexander Downer, qui lui proposait ce prénom, lors de la messe commémorative de l'ANZAC Day en l'abbaye de Westminster. Avant de faire une blague sur "Jerry", une option pour le moins improbable.

Chouchou du public, Arthur a finalement été retenu par le duc et la duchesse de Cambridge comme deuxième prénom. Le troisième, Charles, est un nouvel hommage évident au grand-père paternel du bébé, le prince Charles, trois ans après la naissance de la princesse Charlotte. Le prince Charles qui, à cette heure, n'a toujours pas pu voir son petit-fils, que tous les Middleton ont eu vite fait de visiter au palais de Kensington...