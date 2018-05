Louis Spencer : Le charmant neveu de Lady Diana, célibataire, fait fureur

Le prince Harry n'est définitivement plus un coeur à prendre depuis le 19 mai 2018, date à laquelle le fils de 33 ans de Lady Diana et du prince Charles a épousé l'actrice américaine Meghan Markle en la chapelle Saint-George du château de Windsor. Mais les jeunes Anglaises lui ont déjà trouvé un remplaçant.

Parmi les 600 invités conviés au mariage de l'année figuraient le cousin du prince Harry, le fort charmant Louis Spencer. Le jeune homme de 24 ans arrivé aux bras de sa maman Victoria Spencer et de sa soeur Eliza Spencer, accompagné également de l'une de ses autres soeurs Kitty Spencer, a tapé dans l'oeil des spectateurs, au point de remplacer le prince Harry dans leur coeur. Le neveu de Lady Diana est à présent le nouvel aristocrate en vue.

Fils aîné de Charles Spencer, le frère de la princesse défunte, Louis Frederick John Spencer, vicomte Althorp, est un discret étudiant de l'Université d'Edimbourg. Absent des réseaux sociaux, le très beau Britannique n'apparaît que rarement en public et, lorsqu'il le fait, c'est toujours avec sa mère ou avec ses soeurs. Comme lors du mariage du prince Harry et de Meghan Markle ou celui du prince William et de Kate Middleton en avril 2011.

En mars 2015, Nicki Minaj avait déjà craqué pour le beau Louis lorsque elle les avait rencontrés, sa soeur Kitty et lui, dans les coulisses d'un concert donné dans la salle londonienne de l'O2 Arena. "La famille royale est passée par là, Louis Spencer, le neveu de la princesse Diana. Il a dit qu'il voulait m'épouser", avait-elle commenté à l'époque. "Regardez notre photo de mariage. Non sincèrement, c'était un plaisir de vous avoir", avait-elle ajouté. De quoi faire déjà des milliers d'envieuses.