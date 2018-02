Louise Bourgoin et "ses enfants" font de la colocation avec Arnaud Ducret

La thématique de la colocation est un sujet inépuisable de comédie et les acteurs Louise Bourgoin et Arnaud Ducret peuvent en témoigner ! Ils ont respectivement joué dans Sous le même toit et Adopte un veuf, qui s'amusaient sous différents angles des aléas de la vie en tant que colocataires. Cette fois, ils sont réunis dans un même film, Les Dents, pipi et au lit, sous la direction d'Emmanuel Gilibert. Découvrez la bande-annonce.

L'histoire : Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique appartement parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le remplacer... "Jeanne, 1,70 mètre, yeux bleus". Si la description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n'emménage pas seule... Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans ! Antoine, qui est loin d'être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie de famille...

Les Dents, pipi et au lit, en salles le 21 mars 2018