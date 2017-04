Lourdes Leon en bikini : Aisselles non épilées et moue boudeuse à la plage

Pas tous les jours facile d'être une enfant de star... N'est pas Lourdes Leon qui dira le contraire.

En plein Spring Break, la fille de Madonna a profité d'une parenthèse ensoleillée pour quitter New York et rejoindre la Floride. Accompagnée de sa fidèle bande d'amis, la star en herbe a ainsi été vue en train de lézarder au soleil et de se baigner dans l'eau turquoise de Miami, lundi 10 avril. Vêtue d'un bikini noir Stella McCartney (maison dont elle est l'égérie depuis tout juste un an), la jeune femme était passablement agacée par la présence constante des paparazzi...

Moue boudeuse, la Material Girl arborait des aisselles non épilées et une jolie silhouette. À 20 ans, la soeur de Rocco (16 ans), David (11 ans), Mercy (11 ans) et des jumelles Stelle et Estere (4 ans) s'est muée en une véritable jeune femme assurée et sexy, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa célèbre maman au même âge.

De son côté, Madonna profite de son temps libre pour passer du temps avec les siens. Deux mois après l'adoption officielle de ses jumelles, la star de 58 ans ne cesse de publier des vidéos ou des photos de Stelle et Estere, qui grandissent à fière allure et semblent s'être adaptées à leur nouvelle vie. Un joli portrait de famille.