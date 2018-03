Lourdes Leon in love : La fille de Madonna embrasse goulûment son nouveau chéri

Lourdes Leon a retrouvé l'amour. Le 27 février dernier, la fille aînée de Madonna se promenait tranquillement dans les rues de New York avec un mystérieux jeune homme lorsque le duo a attiré l'attention des paparazzi. Seuls au monde, les tourtereaux ont multiplié les gestes tendres, câlins et autres baisers complices, avant de repartir main dans la main.

Parée de sa plus belle doudoune argent, la brunette de 21 ans n'a pas quitté des yeux celui qui était vêtu de noir des pieds à la tête, coiffé d'une casquette. Pour le moment, l'identité de l'heureux élu n'a pas encore filtré dans la presse, mais aucun doute que cela ne devrait plus tarder.

Après avoir un temps étudié le théâtre, la danse et la musique à l'Université du Michigan, la soeur de Rocco (17 ans), David (12 ans), Mercy (12 ans) et des jumelles Estere et Stella (5 ans) s'est vraisemblablement réinstallée à New York. Pour le moment, c'est avant tout pour sa vie privée que la jeune femme fait parler d'elle. Entre 2013 et 2014, elle avait été fameusement en couple avec l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, actuellement à l'affiche des films Call Me By Your Name et Lady Bird.