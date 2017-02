Love Actually, la suite sans Emma Thompson ? "Elle ne peut pas participer"

Ils seront les grands absents de la suite de Love Actually, Red Nose Day Actually. Ce court métrage, réalisé dans le cadre du téléthon britannique, le Red Nose Day, devait rassembler la quasi intégralité des acteurs présents dans le film originel sorti en 2003. Pourtant, des absents, il y en aura, tout particulièrement deux comédiens mémorables : le regretté Alan Rickman, décédé l'an dernier, vient évidemment en tête ; mais quid de celle qui jouait sa femme, la truculente Emma Thompson ?

Selon Richard Curtis, réalisateur de Love Actually et de cette mini-suite, l'actrice britannique ne sera pas de la partie. "Vous savez, parler d'Alan, c'est très compliqué, donc (il n'y aura) pas vraiment (d'hommage)", a-t-il expliqué à la Press Association, précisant au passage qu'Emma Thompson ne figurerait pas non plus au générique. "Elle ne va pas pouvoir participer", a-t-il expliqué, sans dire si la décision de la comédienne concernait son planning, ou bien s'il serait trop dur de reprendre un rôle sans cet homme qui fut, à la ville, un des ses meilleurs amis.

"Alan était mon ami et c'est très dur pour moi d'écrire, car je viens juste de lui donner un baiser d'adieu, avait-elle fait savoir au New York Times quelques heures après la mort de l'acteur anglais. Ce dont je me souviens le plus dans ce moment douloureux, c'est son humour, son intelligence, sa sagesse et sa gentillesse. Sa capacité de vous faire fondre en un regard ou vous transporter en un mot. Son intransigeance a fait de lui le grand artiste qu'il était - son esprit cynique, sa clairvoyance et sa capacité à analyser les autres, y compris moi... J'ai beaucoup appris de lui. Il était l'un des acteurs et réalisateurs les plus doués. J'étais impatience de découvrir ce qu'il allait faire de son apparence dans son prochain film. Je me considère comme très privilégiée d'avoir eu la possibilité de travailler autant de fois avec lui et d'avoir pu être dirigée par lui. Il était l'allié ultime, dans la vie, dans les arts et en politique. Je lui faisais une confiance absolue. Il était, par dessus tout, un être humain rare et unique que nous n'aurons pas l'occasion de croiser de nouveau."

Sans ce fameux couple, Love Actually réunira tout de même quelques anciens acteurs. Le tournage, qui a commencé avec Liam Neeson, son fils de fiction incarné par Thomas Brodie-Sangster et sa girlfriend Olivia Olson (la fameuse Joanna), verra ainsi Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Bill Nighy, Martine McCutcheon, Andrew Lincoln, Lucia Moniz, Marcus Brigstocke et Rowan Atkinson. En revanche, aucune trace de Martin Freeman, Chiwetel Ejiofor, Laura Linney et Rodrigo Santoro.