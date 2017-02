Love Actually, la réunion : Les premières photos d'un couple qui a bien grandi

Après avoir créé l'événement en annonçant une suite à Love Actually (sous la forme d'un court métrage d'une dizaine de minutes), Richard Curtis a entamé le tournage de ce Red Nose Day Actually avec des premières retrouvailles et non des moindres.

Dans le Sud de Londres le 16 février se tournait une séquence mettant en scène Liam Neeson et l'acteur du Labyrinthe et de Game of Thrones Thomas Brodie-Sangster, qui joue son fils Sam dans le film. La scène se déroule sur un banc au bord de la Tamise. Ce qui n'est sans rappeler une séquence tournée quatorze ans plus tôt...