Luc Besson accusé d'agressions sexuelles : Sa fille Shanna, en colère, réagit !

Le 28 novembre 2018, Médiapart faisait souffler un vent de tempête sur le cinéma français et révélait pas moins de cinq nouveaux témoignages accusant Luc Besson d'agressions sexuelles et/ou de harcèlement. Ce qui porte à neuf le nombre de femmes ayant publiquement révélé le supposé comportement du cinéaste et producteur français. Ce dernier n'a pas répondu aux accusations, mais sa fille Shanna a parlé.

Du haut de ses 23 ans, la jolie photographe de plateau, fille unique des réalisateurs français Maïwenn et Luc Besson, s'est servie de son compte Instagram pour répondre aux détracteurs de son père. Samedi 1er décembre, elle a posté plusieurs citations émanant de diverses personnalités allant de Voltaire à Eminem, en passant par Alfred de Vigny, Gandhi ou Stephen King. Chacune de ces citations faisait référence à son état d'esprit et au scandale qui touche son père. Dans un ultime post, comme un point final à son exposé, la jeune femme a publié une photo d'elle faisant un doigt d'honneur qu'elle a ainsi commentée : "Je n'ai rien de bien à dire sur vous en ce moment, donc je ne dirai rien. En espérant que toutes les grandes citations que je viens de poster le feront pour moi. La vérité finira par sortir et, à ce moment-là, je viendrai réclamer vos excuses pour tout le mal que vous me faites."

Un message clair, qui montre la souffrance d'une jeune femme devant les diverses accusations de viols et de harcèlement sexuels dont son père fait l'objet. En commentaires, elle poursuit, répondant à un internaute. "Je reçois tellement d'insultes de tous les côtés que je ne sais plus reconnaître un encouragement", avoue-t-elle, visiblement fatiguée. L'une de ses soeurs, Sateen Besson (15 ans, elle est la fille de Virginie Silla), lui a apporté un soutien public également. "On les emmerde. Je t'aime", a-t-elle écrit.

Luc Besson reste présumé innocent des accusations dont il fait l'objet jusqu'aux jugement définitifs de ces différentes affaires.