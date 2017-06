Luc Besson : La cousine de ses enfants, Alexiane, se révèle à ses côtés

Alexiane est âgée de 24 ans, a grandi entre sa ville natale Montréal (son accent ne peut que la trahir) et le Sénégal, les terres de son grand-père, le papa de Karine Silla (la femme de Vincent Perez) et Virginie Silla (l'épouse de Luc Besson), les deux tantes d'Alexiane. "Le hasard a surtout fait que nous sommes tous très famille, au point d'habiter dans le même immeuble depuis douze ans. C'est Luc qui a proposé ça. On adore cet esprit 'tribu', d'autant que nos enfants sont aussi fusionnels que nous", avait confié Karine en mai 2013 au JDD.

Très famille, à l'instar de ses parents, la jeune fille a baigné très tôt dans le monde de l'art, et a fini par se lancer dans la chanson. Proche de ses cousines, et notamment de Shanna, Alexiane l'a aussi imitée en rejoignant la team de Luc Besson, qui s'est offert ses services pour un titre extrait de la bande-originale de Valérian, son prochain blockbuster prévu pour le mois de juillet, avec Cara Delevingne et Dane DeHaan à l'affiche.