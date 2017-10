Luc Besson tourne la page "Valérian" et présente sa belle Anna...

Après Nikita, Léon, Angel-A, Lucy et par extension Valérian, Luc Besson vient de dévoiler le titre de son prochain film qui, à l'instar de ses prédécesseurs, portera lui aussi celui d'un prénom : Anna. Selon le site Variety, ce blockbuster à petit budget (entre 25 et 35 millions de dollars) sera un film d'action porté par une jeune actrice et mannequin russe de 25 ans que l'on a pu découvrir dans Valérian et la Cité des mille planètes. Sasha Luss, qui incarnait la magnétique princesse Lihö-Minaa, l'une des Pearls, tiendra le rôle titre du long métrage, face à la grande Helen Mirren, Luke Evans (La Belle et la Bête) et Cillian Murphy (Le vent se lève, Dunkerque).

La nouvelle réalisation de Luc Besson succédera à l'ambitieux Valérian, dont l'échec commercial aurait fait perdre 120 millions de dollars sur l'exercice 2016-2017 à Europacorp. Ayant coûté 177 millions de dollars rien qu'à produire, le blockbuster porté par Cara Delevingne et Dane DeHaan a rapporté 224 millions de dollars aux quatre coins du monde, mais seulement 40 millions sur le marché américain.

Un échec bien relatif qui a néanmoins poussé Europacorp à repenser sa stratégie. Le PDG Marc Shmuger aurait ainsi déclaré aux actionnaires de la société que cette dernière allait réduire les coûts de ses blockbusters, ainsi que leur nombre (environ cinq par an, au lieu des huit à douze prévus initialement). En revanche, pas de Lucy 2 à l'horizon. Luc Besson s'est bien chargé de le faire comprendre au monde entier en épinglant les journalistes. Dans une lettre à charge, il s'en est pris à cette fake news selon laquelle il écrivait la suite du film à succès porté par Scarlett Johansson.