Luca Zidane très musclé pour un break dans les Baléares avec ses parents

Après avoir passé une partie de l'été à Ibiza, Zinédine et Véronique Zidane jouent les prolongations aux Baléares. L'ancienne entraîneur du Real Madrid et son épouse ont été rejoints par leurs deux grands garçons, Enzo et Luca.

Les vacances de Zinédine Zidane ne sont pas encore terminées. Sans emploi depuis sa démission surprise du poste d'entraîneur du Real Madrid à la fin du mois de mai, l'ancien champion du monde profite pleinement de cette parenthèse inactive. C'est du côté des Baléares que l'ex-footballeur de 46 ans continue de se détendre en compagnie de son épouse Véronique, mais aussi de leurs deux plus grand garçons, Enzo (23 ans) et Luca (20 ans), qui les accompagnent durant quelques jours. Sur les photos obtenues par le Daily Mail, Zinédine Zidane et son clan ont été repérés au large de l'île de Formentera, non loin de celle d'Ibiza, sur un yacht de luxe avec jet-ski. Zizou portrait un short de bain bleu ciel pour piquer quelques têtes, tandis que Véronique avait opté pou un bikini noir. Luca Zidane portait quant à lui un short de bain rouge, sans aucun doute le même dans lequel il s'est affiché sur Instagram le 3 septembre dernier. Le jeune sportif s'était proposé les pieds dans l'eau, raquette de plage à la main, torse nu et très musclé. Une photo qui n'a pas manqué de faire son petit effet et de permettre à Luca Zidane de récolter de nombreux compliments.

Luca Zidane a un peu moins de pression depuis qu'il a été relégué dans l'équipe réserve du Real Madrid alors qu'il avait été promu troisième gardien de l'équipe première lorsque son père était aux commandes.

