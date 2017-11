Lucas (PSG) papa pour la première fois : Sa belle Larissa a accouché

Marié depuis décembre 2016 à sa belle Larissa, Lucas avait annoncé sa grossesse quatre mois après leurs noces célébrées sur leurs terres brésiliennes. C'est au cours d'un match contre Bastia joué à domicile au mois de mai que le footballeur avait célébré son but en plaçant un ballon sous son maillot pour imiter un ventre très rond, le pouce dans la bouche... Il avait reproduit tous les codes habituels pour annoncer l'arrivée prochaine d'un bébé.

Un peu plus tard, le joueur parisien avait confirmé officiellement la grande nouvelle sur son compte Instagram. "Merci seigneur pour cette bénédiction mais aussi pour ce rêve qui se réalise. (...) Difficile de décrire ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour moi.Merci également à mon amour Larissa d'être la femme de ma vie et de m'offrir le plus beau des cadeaux", avait-t-il publié, reprenant une photo du match.