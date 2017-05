Lucy Hale : La star de Pretty Little Liars séparée d'Anthony Kalabretta

Elle avait mis plus d'un an à officialiser sa relation avec Anthony Kalabretta alors que le couple s'affichait ouvertement sur Instagram. Mais la flamme entre Lucy Hale et le très charmant musicien n'aura finalement pas duré plus de deux ans.

Entertainment Tonight rapporte que la star de Pretty Little Liars est de retour au célibat, une information que la jolie actrice et chanteuse américaine de 27 ans n'a pas officialisée mais qui trouve une certaine fiabilité dans le fait qu'elle ne suit plus Anthony Kalabretta sur les réseaux sociaux et vice-versa. Habitués à exposer leur amour, les deux ex ont supprimé de nombreuses photos, mais pas toutes. L'un comme l'autre ont conservé des images où ils apparaissent ensemble.