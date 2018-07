Ludovic et Samuel (Pékin Express) : "On a fait une petite dépression"

Le 12 juillet 2018, Ludovic et Samuel ont repris leur sac à dos pour Itinéraire Bis à l'occasion du retour de Pékin Express : La Course infernale. Diffusé en deuxième partie de soirée, le programme met en scène les deux frères en pleine nouvelle aventure. Pour Purepeople.com, ils sont revenus sur leurs trois anciennes participations qui n'ont pas eu que des conséquences positives.

Ludovic et Samuel sont catégoriques : ils n'auraient jamais refait Pékin Express dans les conditions qu'ils ont connues auparavant en 2011, en 2012 et en 2013. "Le stress, ça te bouffe, moi j'ai perdu 10 kilos à chaque aventure. Il était hors de question pour moi de repartir 45 jours", a lancé Samuel à nos confrères d'Ici Paris avant de faire une révélation surprenante : "Après nos trois participations, on a tous les deux connu une petite dépression. C'est dur de se remettre d'une telle aventure."

Bien qu'ils aient accepté de faire Itinéraire bis, Samuel et Ludovic ont tout de même donné de leur personne. "Ce ne sont pas des vacances, mais c'est plus reposant que nos aventures précédentes", a avoué ce dernier.

