Luke Hemmings (5 SOS) : Son ex affirme qu'il est drogué et infidèle !

Luke Hemmings, du groupe Five Seconds of Summer (5 SOS), s'est fait démolir sur les réseaux sociaux par son ex-copine Arzaylea Rodriguez. La jeune femme, qui a rompu en avril 2017, accuse le chanteur de 21 ans de coucher avec des prostituées et de consommer de la cocaïne...

Tout est parti de la publication, sur le compte Instagram de l'artiste, d'une photo de lui avec le commentaire "trop rapide pour toi". Il n'en fallait pas plus pour qu'Arzaylea Rodriguez s'emballe et commence à lâcher des bombes dans les commentaires. La jeune femme de 22 ans a alors répondu : "Ouais, tu finissais toujours rapidement." Et d'ajouter une anecdote selon laquelle ils auraient fait l'amour un soir et que monsieur serait ensuite sorti batifoler avec une autre femme. Interpellée et insultée par des fans du chanteur, elle a poursuivi sa tirade. "Parlons des escorts girls. De la cocaïne. De la tromperie dont j'ai été victime. Des mensonges. De tout ce qui m'a amenée à te quitter. J'en ai assez que tout le monde pense que je fais ça pour attirer l'attention, j'ai souffert en silence pendant un an. J'ai fait une erreur mais il en a commis un million", a-t-elle écrit. Une allusion à la rumeur selon laquelle elle-même aurait couché avec le chanteur Blackbear.

Visiblement prête à tout déballer, Arzaylea Rodriguez a également évoqué les autres membres de 5 SOS (Michael Clifford, Calum Hood, Ashton Irwin.)... "Quant au racisme, au jugement et à l'homophobie qui règnent dans ce groupe, c'est tout simplement répugnant", a-t-elle écrit. Elle a toutefois précisé que, sur ces points précis, elle ne visait pas Luke Hemmings.

Les Australiens de 5 Seconds of Summer, qui se sont formés en 2011, ont gagné leur notoriété en 2013 en faisant la première partie des One Direction sur la tournée Take Me Home Tour.