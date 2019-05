M. Pokora en couple avec Christina Milian : révélations sur leur rencontre

M. Pokora a vécu une soirée riche en émotions le jeudi 16 mai 2019, quelques jours après la sortie de son nouvel album, Pyramide. Le chanteur français de 33 ans était l'invité de Patrick Sabatier dans l'émission On se retrouve chez Sabatier diffusée sur C8. Durant deux heures, l'artiste originaire de Strasbourg a enchaîné les confessions, les moments touchants mais aussi les surprises.

Révélé en 2003 dans l'émission Popstars, M. Pokora, qui n'était encore que Matthieu Tota, a retrouvé ceux avec qui il a formé le groupe Linkup : Lionel et Otis. Lors de la séquence consacrée aux retrouvailles du trio, Patrick Sabatier a choisi d'évoquer la vie privée de son invité. Ouvert aux confidences, l'interprète des Planètes a raconté le jour où sa route a croisé celle de Christina Milian, avec qui il est en couple depuis près de deux ans. "C'est le hasard de la vie. C'était dans un restaurant. J'entends une voix et je me dis : 'On dirait que c'est Christina Milian qui chante.' Je me suis retourné, elle était là et on nous a présentés." Depuis un an et demi, M. Pokora est installé à Los Angeles avec la chanteuse, actrice américaine de 37 ans et sa fille Violet, 9 ans.

Amoureux depuis longtemps de Christina

Juste avant que Patrick Sabatier ne pousse son invité à évoquer sa rencontre avec sa compagne, l'animateur de 67 ans a ressorti une vieille archive datant de 2003, des propos tenus par M. Pokora, dont le chanteur ne se souvenait même plus. À l'époque des Linkup, Matt avait été questionné sur sa vie amoureuse par Star Ac le Mag. Lorsqu'il lui avait été demandé quelle était la femme de ses rêves, il avait répondu : "Christina Milian, je suis amoureux (rires) ! Elle est magnifique !" "Tout peut arriver dans la vie", a réagi M. Pokora à la découverte de cette interview dont il n'avait aucun souvenir. "Au moment où l'on me demande ça, tout est nouveau pour moi. Tout est impossible. C'est un autre monde. En grandissant et en évoluant dans ce métier, tu te rends compte que tu es amené à rencontrer des gens que tu pensais inaccessibles", a-t-il expliqué. Un monde dont il fait à présent partie !

Lors de cette soirée, M. Pokora a également réaffirmé son envie de devenir papa, ne cachant pas que ce souhait pourrait se réaliser prochainement.