M. Pokora et Christina Milian : Virée shopping à deux pour la fête des Mères

Après avoir assuré la promotion de son nouvel album en France, M. Pokora est rentré à Los Angeles, où il réside depuis plus d'un an. Ce 11 mai 2019, dans le quartier de West Hollywood, le chanteur de 33 ans s'est accordé une virée shopping avec sa compagne américaine, la comédienne et interprète Christina Milian, star de son dernier clip Ouh Na Na.