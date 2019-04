M. Pokora, sa nouvelle vie à Los Angeles : "Les gens ne sont pas envieux"

En décembre 2017, M. Pokora mettait en vente sa superbe maison de Suresnes (Hauts-de-Seine) et quittait Paris pour s'installer à Los Angeles. Depuis, le chanteur de 33 ans profite du soleil californien avec sa compagne Christina Milian. Un quotidien bien différent outre-Atlantique comme il le confie à nos confrères de Télé 7 Jours.

Si M. Pokora s'est installé aux États-Unis, c'est parce qu'il avait "le rêve de voir plus grand à chaque fois" et non "le rêve américain à proprement parler". Le beau gosse tatoué n'a pas l'ambition de faire carrière au pays de l'Oncle Sam et a tout de même "besoin d'être en France pour [son] équilibre". Il faut dire qu'entre Los Angeles et Paris, les différences "culturelles, notamment" sont marquées. Là-bas, M. Pokora aime "l'effervescence, le fait que l'ambition ne soit pas vue comme de la prétention, et la réussite comme un défaut". "Il n'y a pas de médisance", poursuit-il.

C'est donc en Californie que la star se sent plus à l'aise avec ses finances. "Les gens ne sont pas envieux. J'ai une jolie voiture, oui, je ne vais pas le cacher", déclare-t-il. Et de raconte une scène parfaitement dans le thème : "Un jour j'allais chez le barbier, un jeune homme d'environ 20 ans m'arrête et me dit : 'Mec, c'est la voiture de mes rêves, je vais me battre pour avoir la même, félicitations à toi !' J'aime cet état d'esprit, cette culture de la gagne."

Rappelons que durant ses allers-retours entre la France et les États-Unis, M. Pokora n'a pas chômé. Après une pause de plus d'un an, le chanteur fait son retour avec son huitième album, Pyramide.

