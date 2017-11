M. Pokora : Un long break pour une nouvelle carrière

En tournée depuis le 3 mars avec les chansons de Claude François pour le My Way Tour, M. Pokora prendra dans quelques jours des vacances bien méritées. Après avoir sillonné la France, les festivals d'été et les plus grandes salles de l'Hexagone, le chanteur de 32 ans donnera encore sept représentations de son spectacle en décembre avant de prendre un vrai break.

Début novembre, la sortie de l'album My Way Tour Live était accompagnée de celle du livre De l'autre côté de la scène – Confidences, aux éditions Hugo Image. Dans cet ouvrage richement illustré par les photographies de Little Shao, M. Pokora nous ouvre les portes des coulisses de son spectacle et de son intimité. Le compagnon de Christina Milian nous raconte sa vie sur les routes, sa rencontre avec Jean Paul Gaultier qui a signé tous les costumes du show et se laisse immortaliser chez lui lors des rares pauses de sa tournée.

J'ai besoin de prendre un peu de recul, de laisser couler un peu d'eau sous les ponts

À la toute fin du livre, M. Pokora annonce dans un chapitre intitulé Année sabbatique : "Après tout ce qu'il est passé, l'album, la promo, The Voice, le My Way Tour et tout, j'ai besoin de prendre un peu de recul, de laisser couler un peu d'eau sous les ponts. Bref, j'envisage une année sabbatique l'an prochain, en 2018. Pour deux raisons, explique Matt Pokora. D'une part, l'envie de breaker, donc, mais aussi parce que je n'ai pas envie de lasser les gens en enchaînant sans cesse un disque, une tournée, un disque, une tournée..."

Pour autant, l'artiste n'a pas l'intention de se "tourner les pouces durant cette année moins médiatique". M. Pokora évoque un "scoop" et raconte : "Je vais me consacrer à la comédie. Mais attention, tout ça va se mettre en place très doucement, c'est un domaine que j'aborde tout juste et je veux prendre mon temps pour faire les choses et les faire bien. Les agents de cinéma commencent à me proposer des scénarios, on a des rendez-vous, j'ai déjà des propositions sérieuses mais une chose est claire dans mon esprit : je ne me lancerai pas tant que je n'aurai pas pris des cours d'acting."

Si M. Pokora envisage cette nouvelle carrière avec sérieux, il promet à ses admirateurs de revenir un jour à la musique et, même, à ses racines et "premières influences artistiques", "quelque chose de plus urbain... mais toujours pop."