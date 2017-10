M. Pokora : Sa chérie Christina Milian apprend le français par amour !

Entre M. Pokora et Christina Milian, tout va pour le mieux ! La chanteuse américaine, qui a récemment démenti de fausses accusations d'infidélité, est in love du beau gosse et a même décidé de faire un effort très touchant...

Sur sa story Instagram, la chanteuse de 36 ans a posté une capture d'écran révélant qu'elle s'était mise à apprendre le français ! Christina Milian semble progresser assez vite puisqu'on peut lire le message suivant : "Vous parlez main­te­nant couram­ment le Français à 14%." Cela fait environ deux mois que les amoureux se fréquentent et, si M. Pokora se débrouille en anglais, nul doute que cela faciliterait encore plus les choses s'ils pouvaient se parler dans la langue de Molière.

S'ils n'évoquent toujours pas publiquement leur couple, M. Pokora et Christina Milian ne se cachent pas non plus. Ils s'affichent à des événements, partagent leurs séances de sport sur les réseaux sociaux et se montrent main dans la main pour aller dîner à Los Angeles où le chanteur de 32 ans a posé ses valises pour passer du temps avec sa belle...

À noter que M. Pokora est en lice dans la catégorie Artiste masculine francophone de l'année pour les NRJ Music Awards qui se dérouleront le 4 novembre.