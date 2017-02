M. Pokora, son désir d'enfant : "Si j'avais trouvé madame, j'en aurais déjà"

Dans son édition du lundi 13 février, le magazine Télé Star a eu la bonne idée de réaliser une interview croisée entre M. Pokora, juré de The Voice, et Nikos Aliagas, présentateur du programme qui sera de retour avec une saison 6, le 18 février prochain. L'occasion pour le chanteur de 31 ans d'évoquer une nouvelle fois son désir de paternité.

Entre eux la complicité est évidente et leurs rapports ne se limitent pas à ceux que l'on a avec un simple collègue. Pour Nikos, l'énergie de M. Pokora est inspirante. Pour le jeune homme, le présentateur est un modèle. D'ailleurs, si l'interprète du titre Elle me contrôle devait échanger sa vie avec celle de la star de TF1, il "signerait tout de suite".

"Avec Nikos, on a un peu la même vision de la vie, faire plein de choses. Au-delà de mon métier de chanteur, j'ai d'autres activités. Et j'aime l'animation, le spectacle. J'aime être au contact des gens. Donc être animateur, ça ne me déplairait pas", déclare-t-il en ce qui concerne la vie professionnelle.

Et du côté de la vie personnelle ? "Je n'ai malheureusement pas encore d'enfants. Mais gérer une carrière et une vie de famille ne me fait pas peur. Si j'avais trouvé madame, j'aurais déjà des enfants. J'en ai très envie", poursuit M. Pokora qui ne doit pas manquer de candidatures !

Ce n'est pas la première fois que l'artiste déclare vouloir devenir père. Récemment, il a même dévoilé ce qu'il aimerait transmettre à sa future progéniture !