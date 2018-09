Mac Lesggy (E=M6) : Le jour où il a "failli finir grillé" dans un volcan

Depuis vingt-sept ans, Mac Lesggy anime E=M6, la plus ancienne des émissions de sciences et de santé sur M6. Fort de son succès, lui qui réunit à chaque fois pas moins de 3 millions de téléspectateurs, le vulgarisateur scientifique le plus connu de la télévision a pu décliner sa pastille en E=M6 santé, diffusée tous les samedis depuis le 1er septembre 2018.

À cette occasion, nos confrères de Télé Loisirs se sont intéressés à la popularité toujours intacte d'Olivier Lesgourgues de son vrai nom, mais pas seulement. En effet, interrogé sur une anecdote incroyable qu'il aurait pu vivre en tournage dans sa carrière, l'animateur révèle avoir déjà risqué sa vie lorsqu'il se trouvait avec son équipe sur l'Etna, le volcan sicilien encore actif. "Je ne sais pas comment on s'est débrouillés mais on s'est retrouvés coincés entre une coulée de lave et une falaise ! On s'en est tirés en s'accrochant comme on pouvait à une cheminée, avec la lave qui faisait glouglou en dessous. On a tous failli finir grillés !"

Voilà un souvenir qui fait froid dans le dos mais qui n'a visiblement pas réprimé l'envie de Mac Lesggy de poursuivre ses émissions. Au contraire, avec l'arrivée de E=M6 santé, l'homme de 56 ans est plus que jamais dans le coeur du public français, pour son plus grand plaisir : "Je rencontre régulièrement des jeunes chercheurs qui me disent que c'est grâce à moi qu'ils font ce métier, car je leur ai donné le goût des sciences."

