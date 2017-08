Maddox Jolie-Pitt a 16 ans : L'aîné d'Angelina et Brad a bien grandi...

Le temps passe à la vitesse lumière ! En mars 2002, Angelina Jolie adoptait seule son tout premier enfant, Maddox. Originaire du Cambodge, le petit garçon était seulement âgé de 7 mois lorsque l'actrice hollywoodienne a croisé sa route dans l'orphelinat où il vivait. "La première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré et pleuré", confiait-elle récemment lors de son entretien polémique avec le Vanity Fair.

Quinze ans ont passé et Maddox célèbre ce samedi 5 août son 16e anniversaire. Un Sweet Sixteen qui devrait être mémorable pour l'aîné de la fratrie. Au début du mois, Angelina Jolie et ses six enfants s'étaient tous rendus au parc Disneyland, à Anaheim, pour fêter l'anniversaire des jumeaux Vivienne et Knox (9 ans). Aucun doute, donc, que la réalisatrice de 41 ans a préparé de nouveaux projets pour Maddox. Pas dit en revanche que Brad Pitt en fasse partie.

Toujours en pleine instance de divorce, les deux stars avaient rompu en septembre 2016 après une violente dispute ayant éclaté à bord de leur avion privé. Une altercation qui a "mal tourné" et lors de laquelle Maddox se serait vivement accroché avec son père, poussant Angelina Jolie à rompre avec l'acteur de 53 ans. Un temps suspecté d'avoir levé la main sur son fils, Brad Pitt avait été par la suite blanchi de ces accusations. Aujourd'hui, père et fils suivent une thérapie, comme d'autres membres de la famille, même s'il est difficile de savoir quels sont réellement leurs rapports aujourd'hui "Je n'ai aucun secret. Je n'ai rien à cacher. Nous sommes humains et je trouve la condition humaine très intéressante. Si nous n'en discutons pas, alors nous n'allons pas nous améliorer", avait déclaré le comédien en mai dernier à l'Associated Press.

Frère protecteur auprès de Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (11 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (9 ans), Maddox est également le plus introverti du clan. Une chose est sûre, l'adolescent se mue progressivement en un jeune homme au caractère de plus en plus affirmé. Intéressé de près par le cinéma, il avait activement participé au tournage de D'abord ils ont tué mon père, devenant l'un des consultants du film. Une vraie graine de star qui s'apprête à germer...