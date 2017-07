Angelina Jolie : Virée à Disneyland pour les 9 ans des jumeaux Vivienne et Knox

Sans Brad Pitt avec lequel elle est en procédure de divorce depuis près de dix mois, mais toujours avec le sourire malgré tout, Angelina Jolie a attiré les paparazzi lors d'une journée exceptionnelle organisée au parc Disneyland, à Anaheim (banlieue de Los Angeles), pour fêter les 9 ans des jumeaux Knox et Vivienne.

Mercredi 12 juillet, l'actrice et réalisatrice de 42 ans était ainsi accompagnée de ses filles Zahara (12 ans) et Shiloh (11 ans) pour s'éclater dans les nombreuses attractions et passer un moment privilégié. L'aîné du clan, Maddox (16 ans en août), a quant à lui été photographié dans un manège au côté de Knox, comme le montrent des photos publiée sur le Daily Mail. Seul Pax (13 ans) manquait à l'appel, mais peut-être est-il seulement parvenu à contourner l'attention des photographes ?

Panama vissé sur le dessus de la tête et planquée derrière ses lunettes de soleil, Angelina Jolie était très sobre, vêtue d'un caraco noir et d'un pantalon assorti. Visiblement en grande forme, la star hollywoodienne était également accompagnée d'une amie et d'une jeune fille qui avait environ l'âge de Zahara. Vivienne portait entre ses mains une peluche, tandis que Shiloh était coiffée d'une casquette Pluto. La pré-ado, qui a récemment été la cible d'une rumeur sordide sur son identité sexuelle, était aussi vêtue d'un T-shirt du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Preuve ultime que la relève est assurée et que l'héritage de la mère, réputée pour ses engagements caritatif, se transmet chaque jour un peu plus aux enfants.

Début juillet, Angelina Jolie avait d'ailleurs emmené sa cadette et ses frères et soeurs pour un voyage dans son pays natal, la Namibie (Shiloh est née à Swakopmund en mai 2006), afin d'inaugurer le Shiloh Wildlife Sanctuary. Selon People, qui publie quelques photos de leur séjour en Afrique, ce nouveau "sanctuaire" est un refuge pour les espèces menacées, comme les éléphants et les rhinocéros. Une cause très importante pour Shiloh, grande passionnée d'animaux.