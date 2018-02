Mademoiselle Agnès : Punchlineuse blasée pour Kamar et le monumental "Curated"

"Je m'en fous, je connais Karl Lagerfeld. Et pas toi." La punchline, signée Mademoiselle Agnès, transperce soudain les volutes paresseuses de sa cigarette, décrochant au passage des robes fânées, lasses de jouer les pendrillons ; acrimonieuse, sa détonation s'estompe et se perd dans la vacuité du monde qui ne va pas tarder à être englouti. Ignorante du maelstrom de forces créatrices à l'oeuvre autour d'elle, sur le point de déchirer le blanc clinique d'un présent déjà passé, l'icône mode se fige dans une pose muséale, sépulcrale et impérieuse statue, comme la dernière image d'un certain establishment qui penserait pouvoir réchapper de la demolition party en cours... Pour combien de temps encore ?

Pour KAMAR et le collectif The Bugged Mind Crew qu'il a fédéré autour de lui, Mademoiselle Agnès a accepté de dissimuler son chaleureux sourire derrière le masque de cette créature à sang froid et hermétique à toute révolution culturelle. Un rôle de composition qu'elle joue dans Curated, premier court métrage signé par celui qu'on connut jadis sous le nom d'artiste K. Maro, à partir d'un morceau qu'il a écrit et composé, et qu'il interprète. Purepeople.com a eu le privilège de découvrir en intégralité cette réalisation intense et vous en propose en avant-première, avec la complicité des équipes de E47 Agency (maison d'artistes et label qu'il a fondé, et dont son épouse Anne-Sophie Mignaux, cofondatrice du Bugged Mind Crew, dirige avec passion la filiale Winema), un teaser saisissant. Attention spoiler : le personnage campé par l'éminente modeuse ne pourra longtemps résister au déferlement des énergies bouillonnantes de la street culture, qui feront émerger la plus grande oeuvre jamais réalisée par l'emblématique JonOne. Une révélation...

Extrait de l'album Mirrors à paraître fin mars 2018 dans le sillage de l'EP disponible depuis octobre dernier, Curated est le dernier volet en date de l'audacieuse épopée artistique qui marque le retour de Cyril Kamar sur le devant de la scène après dix années d'absence, entouré d'un collectif multi-talents composé de réalisateurs, street artists, danseurs, photographes, designers ou encore calligraphes. A la croisée des chemins entre musique, arts visuels, art contemporain et street culture, le projet a déjà exposé sa vitalité et son effervescence à travers plusieurs films musicaux accompagnant les titres du disque, réalisés "dans une approche warholienne" par le crew : après le vénéneux Mary et sa vidéo très chorégraphiée et tout en contraste, à la photographie tranchante inspirée par l'oeuvre de Pierre Soulages, sont venus l'hymnique Alive et ses lyrics galvanisants soutenus par des images sublime d'humanité, puis Change, manifeste nerveux mettant en scène la fuite de la belle Tamara Fernando, et enfin Paris, nourri de la vie de la capitale, de ses rues, ses atmosphères, ses marques couture, ses hauts lieux de la nightlife...

A découvrir absolument sur la page YouTube de Kamar, où l'intégralité de Curated viendra prolonger dès mercredi 28 février l'expérience. Avant une tournée orchestrée par Live Nation qui débutera en avril 2018 à Paris et qui, émaillée d'une série de "nuits artistiques" initiée par celle organisée au Yoyo en octobre dernier, se déroulera jusqu'à un final en apothéose à Coachella en mai 2019.