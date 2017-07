Madison Beer en couple avec Brooklyn Beckham ? La bombe fait le point...

Brooklyn Beckham et Madison Beer forment-ils le nouveau couple à la mode ? Tout est vraisemblablement une question de point de vue...

De passage à New York, la chanteuse de 18 ans s'est confiée sur sa relation avec le fils de Victoria et David Beckham à l'occasion d'une interview accordée jeudi 27 juillet à Build Series. Photographiée à plusieurs reprises au côté du photographe en herbe au cours des récents jours (une photo publiée par le site du Daily Mail montrait même les tourtereaux en train de s'embrasser), la bombe américaine a tenu à apporter quelques précisions.

Se considérant comme "célibataire", la jeune artiste révélée en 2012 par Justin Bieber a expliqué qu'elle souhaitait avant tout à se concentrer sur sa carrière et qu'elle ne tenait pas spécialement à se jeter dans une nouvelle relation suite à sa rupture mouvementée avec Jack Gilinsky. Le sourire aux lèvres, Madison Beer a poursuivi son entretien en mentionnant Brooklyn Beckham, qu'elle considère comme l'un de ses "meilleurs amis". "Je connais Brooklyn depuis des années, on est très proches. On se tourne clairement autour mais nous sommes tous les deux très occupés... Il est génial, il est adorable et c'est l'un de mes meilleurs amis", a-t-elle déclaré.

Commentant les rumeurs de romance, l'interprète du titre Dead a poursuivi : "C'est difficile parce que tout le monde pense qu'on est ensemble, mais on est sérieusement meilleurs amis. On traîne ensemble presque tous les jours avec notre groupe d'amis à Los Angeles. Il déménage bientôt à New York donc on s'amuse pour le moment. (...) Il va venir partir dans deux semaines, donc ce n'est pas très réaliste", a conclu celle qui réside en Californie. Dommage...