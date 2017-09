Madonna à République pour les attentats : "Je n'oublierai jamais cette nuit"

Dans le troisième volet de son roman événement Vernon Subutex, Virginie Despentes consacre tout un chapitre à la peur de deux de ses personnages qui se rendent à l'AccorHotel Arena ce soir-là voir Madonna. Elle décrit les consignes de sécurité particulières, le fait que les spectateurs ont pénétré dans la salle par l'arrière plutôt que par les grandes portes qui aurait exposé la foule à n'importe qu'elle voiture ou attaque...

À Paris, je me suis très fière et reconnaissante d'être là

Ce premier soir, Madonna a fait monter son fils David sur scène. Avec sa guitare et sa voix qui trahissait son trac, le jeune homme a chanté Redemption Song de Bob Marley. Là encore, un parti pris politique de la star : "C'était son idée. À Paris, je me suis très fière et reconnaissante d'être là, de pouvoir utiliser ma voix d'artiste, de reconnaître ce qui s'était passé mais aussi ailleurs, d'impliquer mes enfants, c'était vraiment spécial."

La condition principale de cette interview au Parisien était de ne parler que du spectacle et de son DVD, tout le contraire de ce que Madonna fait aux Etats-Unis. Dans le magazine People, elle a posé avec ses quatre enfants adoptés au Malawi (David et Mercy, 11 ans, Estere et Stella, 5 ans) et raconté les difficultés rencontrées lors de ces différentes adoptions. Dimanche 17 septembre, la chaîne CBS diffusait un reportage inédit tourné en juillet lors de l'inauguration du Mercy James Centre for Pediatric Surgery and Intensive Care, premier hôpital pour enfants du Malawi. On voit Madonna visiter l'établissement, discuter de son engagement au Malawi, tout en étant accompagnée de ses propres enfants.

Quand la reporter de CBS Tracy Smith lui demande ce qu'elle espère que les gens retiendront de Madonna, la star de 59 ans répond : "OK, une fille dure de Detroit. Une bonne mère. Tenace et persévérante, qui a fait la différence."