Madonna dévoile une adorable photo de ses jumelles

L'icône de 58 ans, a partagé il y a peu une photo de ses deux filles sur Instagram, toutes deux déguisées avec des perruques et des petites robes ultra mignonnes. Madonna est heureuse et fière de présenter Esther et Stella âgées de 4 ans. Les jeunes enfants ont pris la pose sous l'objectif de la reine de la pop et ont fait littéralement craquer la Toile !

Madonna à l'habitude de chouchouter ses filles. Sur Instagram, la star de la chanson aime partager les différentes tenues qu'elle fait porter à ses jumelles. Qu'elles soient vêtues d'un survêtement Adidas rouge dans Central Park, ou encore avec un sweat à motif, Esther et Stella font aisément le show et animent le profil de leur mère dans un look so sister. Au cours de ce long week-end de Pâques, la mère de Esther et Stella a partagé de nombreux clichés les mettant en scène dans une chasse aux oeufs de chocolat...

Une mère au grand coeur

Souvenez-vous, la chanteuse aux tubes planétaires a adopté ses jumelles au Malawi en février dernier. Esther et Stella ont donc rejoins David Banda, 11 ans, Mercy James, 11 ans, Rocco John, 16 ans, et Lourdes, 20 ans, dans cette fratrie hors du commun.

"Je peux officiellement confirmer que j'ai terminé le processus d'adoption des soeurs jumelles du Malawi et je suis ravi qu'elles fassent désormais partie de notre famille", avait légendé Madonna sous une photo de ses filles afin de les présenter à ses fans. "Je suis profondément reconnaissante à tous ceux qui ont aidé à rendre cela possible, et je demande aux médias de respecter notre vie privée pendant cette période de transition" avait poursuivi la star de la chanson. Décidément, plus rien n'arrête Madonna et son envie de fonder une belle et grande famille !

WJ