Madonna : Pourquoi elle déteste tant Boy George...

La rivalité entre Madonna et Elton John est bien connue. Celle de la star avec Boy George n'est pas nouvelle non plus. Invité dans une émission de radio, le leader de Culture Club revient sur cette inimitié de plus de trente ans.

Boy George, 57 ans, se souvient n'avoir croisé Madonna que "deux fois peut-être" au cours de sa carrière. Quand un animateur radio lui demande comment ça s'est passé, la réponse est directe : "Oh, elle me déteste", lance l'interprète de Karma Chameleon dans un grand fou rire. Il convient qu'il ne sait plus trop si c'est toujours le cas mais avoue que c'est mérité : "Il y a tellement de raisons à ça." Et de reconnaître : "J'ai toujours été secrètement un fan de Madonna, vraiment. J'ai quelques-uns de ses disques. Mais nous n'avons jamais eu l'occasion de vraiment faire connaissance, c'est très étrange."

Boy George et Madonna ont tous les deux marqué les années 1980 par leur musique, leur liberté et leur look. Dans la presse, le chanteur britannique n'a jamais épargné sa consoeur, jouant très largement sur les a priori que l'on peut avoir sur une femme aussi indépendante que l'Américaine. Le Daily Mail se souvient par exemple d'un tacle assez sévère de Boy George dans un documentaire de 2006 : "Je pense juste que c'est un être humain exécrable, atroce et horrible sans aucune qualité pour la rattraper. Il n'y a rien de gentil chez elle. Je n'ai jamais entendu personne dire qu'elle chose de gentil sur elle."

En 1986, il critiquait déjà le fait qu'elle joue de sa ressemblance avec son idole : "Comparer Madonna à Marilyn Monroe, c'est comme comparer Raquel Welch à l'arrière d'un bus." La phrase est restée mais elle n'en demeure pas moins injuste. Comme l'écrivait récemment le New York Times, à l'occasion du 60e anniversaire de Madonna, c'est à elle que l'on doit la réhabilitation de Marilyn Monroe dans la pop culture : après le clip Material Girl (en 1984), Monroe ne véhicule plus cette image de victime rincée par le système hollywoodien mais redevient l'incarnation du désir : le sien et bien entendu celui qu'elle suscite.