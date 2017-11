Maeva Anissa : L'incroyable somme que l'ex de Rohff a refusée pour se prostituer

Le scandale télé-réalité et prostitution a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Si de nombreuses personnalités ont nié avoir eu recours à ce type d'activité, plusieurs confessent avoir reçu des propositions indécentes.

C'est le cas de Maéva Anissa, ex-compagne du rappeur Rohff. Sur son compte Twitter, la jolie brune qui travaille à la télévision a écrit : "Une maquerelle à l'époque m'a emmenée à Cannes, m'a présentée un prince saoudien aux yeux verts. Il était pas mal, il me proposait de venir tous les mois et de me payer 30 000 euros pour faire ce qu'il voulait de moi pendant 1 semaine."