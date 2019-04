Maëva Coucke : Canon avec les influenceuses Carla Ginola et Jade Leboeuf

Fashion Week, Festival de Cannes... La famille Miss France est de tous les événements glamour ! Le dernier en date a eu lieu le week-end dernier : Maëva Coucke et Sylvie Tellier étaient les invitées stars des Social Beauty Awards et se sont mesurées aux influenceuses Carla Ginola et Jade Leboeuf.

La deuxième édition des Social Beauty Awards, une cérémonie de récompenses organisée par Easyparapharmacie, a eu lieu le samedi 27 avril 2019 dans la ville de Biot (Alpes-Maritimes). L'hôtel Beachcomber French Riviera a accueilli les invités et les nommés de l'événement. La Miss France 2018 Maëva Coucke et Sylvie Tellier étaient de la partie.

Encore bronzées suite à leur séjour d'intégration en Martinique, la jolie rousse de 24 ans et sa chaperonne du soir ont attiré l'attention des photographes et des autres convives présents. Les deux femmes portaient des robes conçues par Christophe Guillarmé. Le créateur français a habillé toutes les célébrités présentes, dont la ravissante Carla Ginola.