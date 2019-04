Carla Ginola devient créatrice de mode et engage un ancien Secrétiste

L'industrie de la mode est toujours obsédée par les enfants de stars mannequins et influenceurs. L'obsession profite à Carla Ginola, qui se lance dans la création de vêtements. La fille de David Ginola et son petit ami Adrien Erka ont dévoilé leur marque et organisé un premier défilé !

L'événement a eu lieu début avril, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Les créateurs de la marque Badcode, Adrien Erka et Carla Ginola, ont dévoilé leur collection pour la saison printemps-été 2019 chez le concessionnaire Charles Pozzi Ferrari.

À l'issue du défilé, Carla et Adrien ont célébré leur réussite avec leurs mannequins, modèles dont faisait partie l'ex-candidat de Secret Story devenu youtubeur, Bastien Grimal (dit "Bastos").