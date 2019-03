Carla Ginola très décolletée face à Frank Delay et son fils Kezian

Carton quasi assuré au box-office, Captain Marvel a d'ores et déjà fait la joie de quelques happy few réunis à l'avant-première parisienne. Sur le photocall de la soirée, on a pu voir défiler une foule de personnalités, dont beaucoup appréciées par les millennials.

Il y avait ainsi la jeune blogueuse Carla Ginola. La candidate malheureuse de Danse avec les stars a pris la pose avec sourire et décontraction dans un look streetwear sexy composé d'une combinaison noire signée de la marque du regretté Karl Lagerfeld, qui était très décolletée. On a aussi pu voir l'ancien chanteur des 2be3, devenu comédien à succès, Franck Delay, exceptionnellement accompagné de son fils Kezian.

Au cours de la soirée, il fallait aussi compter sur Artus, Tom Villa, Maxime Dereymez, Jean-Baptiste Marteau, Maxime Chattam, Alex Goude, Emilie Lopez, Kyan Khojandi, Fatou N'diaye (Les Black Beauty Bag), Jeremy Nadeau, Youssoupha Diaby, Jérémie Dethelot, Jérémy Charvet, Darko (Secret Story 10) ou encore Chakeup, Aymeric Pierre, Andreas Kastrinos, Cerise Calixte, Jérôme Cridlig, Alexis Loizon et Alyzée Lalande, Kevin Elarbi, Maxime Machenaud, Teddy Thomas, Pierre Croce, Loup-Denis Elion, Eric Metzger, Simon Says et James Baker, Maxime Tabart, Hugo Chalan-Marchio, Louis Morin, Aziatomik, Johan Papz, Mario Clavijo, Marvin Tillière, les jumelles Rawell Saidi et Rania Saidi...

Captain Marvel, attendu sur les écrans français ce mercredi 6 mars 2019, raconte l'histoire de Carol Danvers (incarnée par Brie Larson), qui va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers lorsque la Terre se révèle l'enjeu d'une guerre galactique entre deux races extraterrestres.

Thomas Montet