Carla Ginola, son élimination de DALS 9 "inadmissible" ? "Mon père est déçu"

Le 6 octobre dernier, après deux petites semaines de compétition dans Danse avec les stars 9 sur TF1, Carla Ginola, fille de l'ex-footballeur devenu animateur David Ginola, était la première candidate éliminée de l'édition. Une éviction qui a beaucoup peiné son célèbre papa...

Interrogé dans Les Terriens du samedi (C8) ce 3 novembre, l'animateur d'Incroyable talent (M6) avait lancé : "Je trouve ça inadmissible. C'est peut-être celle qui n'avait pas la légitimité d'être là. Carla, c'est ma fille, elle est connue pour ça même si elle est influenceuse. (...) Je trouve que ça a été une très belle opportunité de faire cette émission mais il y a des décisions qui sont prises au niveau de l'émission qui ne me plaisent pas." Et de poursuivre, suspicieux : "C'était l'électron qui devait être éliminé la première. Si ça me touche moi, ça ne me pose pas de problème, mais là, on ne s'amuse pas parce qu'elle a été beaucoup touchée par ça, sur le fait qu'elle n'a pas été véritablement jugée pour ses qualités de danseuse."

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, Carla Ginola a commenté son éviction de DALS 9 : "Cette émission a été une opportunité de dingue. Après, je ne pensais pas être une des premières à partir, c'était quand même dingue ! Beaucoup de gens se sont demandé comment c'était possible d'être éliminée alors que j'étais 4 ou 5e du classement des juges. Moi-même je ne comprenais pas." Et de poursuivre sur la réaction de son célèbre papa : "Effectivement, mon père connaît un peu mes capacités au niveau de la danse. Il sait que je suis une bosseuse donc il s'était dit que j'avais le potentiel d'aller plus loin. Je sais qu'il est très très déçu pour moi et il a l'impression qu'on m'a évacuée trop rapidement."