Maëva Coucke (Miss France 2018) dévoile son projet professionnel après son règne

Le 15 décembre prochain, une semaine après sa participation au concours Miss Monde en Chine, Maëva Coucke devra rendre sa couronne de Miss France 2018 à Lille.

A quelques semaines de la fin de son règne, Maëva Coucke a d'ailleurs accepté de révéler à nos confrères de Télé Loisirs ce qu'elle aimerait faire une fois l'aventure Miss France derrière elle. "Si je n'arrive pas jusqu'à cette belle écharpe de Miss Monde, j'ai envie de tenter ma chance en tant que comédienne. J'aimerais bien devenir actrice ! J'ai des pistes, je me renseigne sur les écoles à faire. Et j'ai eu une expérience en télé qui s'est bien passée où je devais improviser, Babysitter : Star incognito [un programme que l'on retrouvera à la fin de l'année sur Gulli, NDLR]. On m'y retrouvera dans le rôle d'une autre personne", a-t-elle dévoilé avec enthousiasme.

De manière plus générale, en ce qui concerne la fin de son règne, Maëva Coucke a commenté : "Je suis mélancolique de voir la fin de l'année arriver. J'ai vécu une année riche en émotions, en rencontres, en voyages ! Je suis triste de rendre cette écharpe même si je resterai Miss France 2018 à vie !"

Heureusement, notre reine de beauté de 24 ans a actuellement l'esprit accaparé par les préparatifs au concours Miss Monde et n'a pas tellement le temps de se retourner sur son expérience. "Pour ma préparation, j'ai un coach de sport, un coach d'anglais et des cours de maquillage, de coiffure et de catwalk. Il y a aussi la préparation de notre vidéo, il faut monter un projet caritatif, une cause qu'on soutient", a-t-elle expliqué.

Nous lui souhaitons bonne chance dans tous ses projets !