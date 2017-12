Maëva Coucke (Miss France 2018) : Le lien entre Iris Mittenaere et son chéri

Maëva Coucke. Ce nom est sur toutes les lèvres depuis l'élection Miss France 2018 qui s'est déroulée le 16 décembre dernier, à Châteauroux. Celle qui a succédé à Alicia Aylies multiplie les interviews afin que le public en apprenne plus sur elle.

On sait donc que la divine (fausse) rousse est en froid avec son papa, qu'elle a une jumelle prénommée Alizée ou qu'elle a fait ses premiers pas à la télévision sur M6 en 2011. Et on préfère prévenir ses admirateurs tout de suite, la reine de beauté de 23 ans qui espère devenir juriste en entreprise n'est pas un coeur à prendre.

En revanche, on ne sait pas grand-chose de sa moitié si ce n'est qu'il est étudiant en médecine. "Il le vit très bien, il est très fier. Mais j'avoue qu'il redoute un peu parce que, maintenant, je vais vivre à Paris", déclarait la représentante du Nord-Pas-de-Calais à Yann Barthès dans Quotidien (TMC), lundi 18 décembre.

Le magazine Gala en kiosques ce mercredi 20 décembre 2017 a de son côté révélé que ledit jeune homme était "dans la même université que l'ex-compagnon d'Iris Mittenaere", Matthieu. Une coïncidence amusante. On rappelle que la complice de Kev Adams représentait la même région que Maëva, tout comme Camille Cerf, d'ailleurs (qui a également une soeur jumelle).