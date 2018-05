Maëva Coucke (Miss France 2018) "très rancunière" avec son père : "Je vis sans"

On le sait, Maëva Coucke (23 ans) n'entretient plus de rapports avec son père depuis quelques années.

Interrogées par nos confrères de Gala, notre sublime Miss France 2018 originaire de la région Nord-pas-de-Calais et sa maman Brigitte ont accepté de revenir brièvement sur cette brouille père/fille. Maëva a notamment expliqué sans trop entrer dans les détails : "Mon père a toujours été très exigeant avec sous, ses filles [Maëva a une soeur jumelle, Alizée, et une grande soeur Victoria, NDLR]. En tant que gendarme, il nous a élevées de manière un peu 'militaire'. Nous avons eu beaucoup de désaccords. Trop. À un moment, je n'ai plus supporté ses réflexions, sa manière d'être derrière nous sans cesse. De nous inciter à 'rentrer dans le rang' en permanence. Je le lui ai dit. C'est la dernière fois que nous nous sommes parlé."

Si la communication est rompue, Brigitte est certaine d'avoir vu le père de Maëva (dont elle est divorcée depuis les 13 ans de sa fille) dans l'enceinte du MACH 36 de Châteauroux à l'occasion de son élection en tant que Miss France. Le père de famille aurait même versé une petite larme de fierté au moment du sacre de sa fille. La maman de notre Miss France, qui entretient de bons rapports avec son ancien compagnon, a alors commenté : "Je respecte la volonté de Maëva. Et je comprends aussi qu'il ne se manifeste pas : lui est très fier, mais elle est très rancunière ! Il le sait. Le premier pas, c'est Maëva qui le fera."

Face à cette sortie pleine de sagesse de sa maman, Maëva Coucke a alors conclu : "Le moment n'est pas encore venu. Pour l'instant, c'est comme ça. Je vis avec... enfin, sans !"

