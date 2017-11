Magalie (Koh-Lanta Fidji) renoue avec son père grâce à l'émission

Magalie (30 ans) a évité l'élimination grâce à Tiffany. Dans l'épisode de Koh-Lanta Fidji (TF1) du 3 novembre 2017, la jeune danseuse - vue dans une autre émission - a sorti le collier d'immunité que lui a passé son amie. C'est donc Fabian qui a dû éteindre son flambeau face à l'animateur Denis Brogniart, un soulagement pour l'aventurière.

"Je suis fière de Tiffany qui m'a fait ce magnifique cadeau. Ça a été dur de me convaincre. Je ne voulais pas qu'elle ne puisse pas sauver sa peau mais elle avait une intuition qui s'est avérée être la bonne. Elle a eu du flair et j'ai eu raison de lui faire confiance", a-t-elle confié à Télé Star. Pour l'heure, on ne sait pas si Magalie sera dans le carré final. Mais quoi qu'il arrive, elle est heureuse d'avoir participé à cette aventure qui a changé sa vie : "Je n'ai pas parlé à mon père pendant onze ans. Sans doute à cause des relations tendues qu'il avait avec maman avec laquelle je suis très fusionnelle. Depuis Koh-Lanta, on s'est retrouvé et on se redécouvre. Il est mon fan numéro un."

Sa maman, dont elle est très proche, n'était également pas au courant pendant un bon moment de sa participation à l'émission. "Je vis encore en colocation avec elle. Je craignais trop les au-revoir. Je lui ai fait croire que je partais pour une tournée de danse. Elle l'a appris au moment de l'appel aux proches", a confié l'ex-jaune. Une sacrée surprise !