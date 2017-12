Maison à vendre : Stéphane Plaza arnaqué par une famille ? La production réagit

Malgré lui, Stéphane Plaza se retrouve en pleine polémique. Lors de l'épisode de Maison à vendre (M6) diffusé mercredi 27 décembre 2017, l'animateur a aidé Sonia et Sofiane, deux frère et soeur souhaitant vendre la maison familiale de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Mais, rapidement, les internautes ont hurlé au scandale. La production du programme, Studio 89, a fini par réagir auprès de Télé Loisirs.

Pour rappel, Sonia, Sofiane et leurs parents étaient accusés par les téléspectateurs d'avoir tenté d'arnaquer Stéphane Plaza et ses équipes. Les raisons ? La maison n'a pas été mise en vente au préalable et les deux étudiants ne connaissaient ni la superficie ni le prix estimé du bien. Plus encore, après un home staging aux frais de la production de Maison à vendre, la famille a refusé de s'aligner sur les prix du marché. Alors que le bien valait entre 280 000 et 310 000 euros, ils ont réclamé... 400 000 euros ! Une somme que le père de famille accepterait de baisser uniquement... si l'acquéreuse était sa fille.

D'après la productrice Pascale Albertini, il n'est en rien question d'arnaque. "D'habitude, on choisit des maisons qui sont en vente depuis au moins six mois en général. Là, c'était un cas particulier. Stéphane Plaza était au courant que cette maison n'était pas encore en vente. On avait pris cette décision de montrer aux gens tous le processus de vente : les diagnostics énergétiques, les estimations des agences, etc.", assure-t-elle.

Le papa était plus arc-bouté que la moyenne

Ainsi, l'agent immobilier le plus connu du PAF "n'a pas du tout été arnaqué" et la famille "n'est pas mal intentionnée". "Leur enjeu est réel, les parents sont vraiment partis en Tunisie et veulent vraiment vendre ! Il n'y a aucun doute là-dessus", poursuit Pascale Albertini, qui ne comprend pas les nombreuses attaques sur les réseaux sociaux. "J'ai choisi cette famille comme les autres castings faits habituellement. Leur enjeu était super : cette fratrie avait besoin de notre aide pour vendre cette maison", indique-t-elle.

Si elle défend la famille en question, la productrice concède que "le papa s'était mis en tête que sa maison valait 400 000 euros" et qu'"il était peut-être un peu plus arc-bouté que la moyenne..." Depuis le tournage du programme, la famille de Sonia et Sofiane a fini par mettre en vente la maison sur un site immobilier de particulier à particulier pour la somme de 400 000 euros, comme prévu. Pour information, l'annonce a été postée le 28 décembre 2017, soit au lendemain de la diffusion de l'épisode de Maison à vendre.