Maître Gims "choqué" par sa statue de cire ultrabluffante !

À seulement 31 ans, le rappeur Maître Gims a fait son entrée au musée Grévin à Paris. L'artiste a inauguré sa statue de cire, lundi 2 octobre 2017. Le résultat, qui aura nécessité pas moins de six mois de travail pour arriver à ce degré de perfection, est véritablement bluffant.

C'est en veste en cuir, jean et T-shirt à paillettes, que Maître Gims, inévitables lunettes de soleil sur le nez, a pris la pose aux côtés de son double de cire, en tout point similaire. L'oeuvre est signée du sculpteur Claus Velte et il a fallu six mois pour la réaliser. "Car l'implantation des cheveux et de la barbe se fait poil par poil", a précisé au Parisien, Yves Delhommeau, le directeur général du musée Grévin. "C'est une des statues les plus bluffantes, même pour ceux qui travaillent dans nos ateliers", a-t-il ajouté. D'ailleurs, Maître Gims lui-même a dit être "choqué" par la ressemblance.

Le rappeur, à qui l'on doit Sapés comme jamais, est le deuxième de ce genre musical à faire son entrée au Grévin après Diams en 2007 (la statue de la chanteuse a été retirée depuis qu'elle a annoncé qu'elle ne faisait plus de musique). Le rappeur a été préféré à Black M ou à Soprano.

Thomas Montet