Maître Gims n'a toujours pas la nationalité française : "On me l'a refusée"

Il est arrivé en France à l'âge de 2 ans et demi, est l'un des artistes les plus écoutés et possède même sa statue de cire au musée Grévin. Malgré les démarches entreprises par Maître Gims pour obtenir la nationalité française, le chanteur de 31 ans natif de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, n'a toujours pas obtenu de réponse favorable.

En balade avec Nikos Aliagas le dimanche 18 mars pour son émission hebdomadaire diffusée sur Europe 1 à l'occasion de la sortie de son nouvel album Ceinture noire, Maître Gims n'a pas hésité à s'exprimer sur ce dossier délicat. C'est au cours de leur visite du Louvre et plus précisément lors de leur passage devant le tableau La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix que le sujet est ressorti. "J'avais fait une première demande, qui m'a été refusée il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas compris pourquoi", a expliqué Maître Gims à Nikos Aliagas. Pour l'interprète de Sapés comme jamais, ce refus serait à mettre sur le compte de propos tenus au cours d'une interview précédente dans laquelle il prétendait que l'obtention de ses papiers français n'était plus qu'une question de temps. "Ça les a vexés, je me suis emballé", a-t-il supposé. Maître Gims s'est pourtant soumis à tous les tests demandés lors de la constitution du dossier. "C'est important de le faire parce que c'est la loi. Parce que l'on reproche à chaque fois aux artistes d'être au-dessus des lois", s'est-il défendu.

Face à Nikos Aliagas, qui ne comprend pas comment un artiste qui a sa statue de cire au musée Grévin peut se voir refuser la nationalité française, Maître Gims a également exprimé sa fierté de représenter la francophonie : "C'est important à mes yeux. Je me sens français, je m'exprime en français, je suis ambassadeur de langue française dans le monde."

Ce nouvel appel du chanteur sera-t-il entendu ?