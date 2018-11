Maître Gims : Sa femme Demdem parade en bikini et dévoile ses courbes à la plage

Dans un documentaire consacré à son mari (Maître Gims, à coeur ouvert diffusé sur W9 en mars dernier), Demdem s'était confiée sur son caractère : "C'est quelqu'un qui ne laisse pas paraître grand-chose. Moi je suis tout à fait l'inverse, je suis quelqu'un de très expressive. Ce qui est marrant, c'est qu'en studio ou sur scène, il est totalement l'inverse et moi en public je deviens complètement timide. On se complète." Effectivement, Maître Gims fait le show sur scène et Demdem sur les réseaux sociaux.