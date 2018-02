Maître Gims sans lunettes ? Pourquoi il a failli craquer et les enlever

Le 16 février prochain, TF1 dévoilera le premier numéro de son émission L'Aventure Robinson. Lors du tournage, Maître Gims et Kendji Girac ont été largués sur une île déserte pendant plusieurs jours. Un contexte particulier qui a failli faire craquer le célèbre chanteur.

Il y a autant de chance de voir un jour Maître Gims sans lunettes que Kim Kardashian en col roulé. Et pourtant cela a failli arriver et être diffusé sur la première chaîne d'Europe ! Interviewée par Télé Poche, l'artiste adoré des jeunes est revenu sur ces jours de survie et leurs difficultés. Et en dehors de la faim et du manque d'hygiène, ce sont les lunettes de soleil de la star qui ont failli lui attirer des problèmes. "J'ai failli les enlever car parfois, elles me gênaient", confie-t-il.

Il faut dire que porter un accessoire qui protège de la lumière sur une terre hostile, de jour comme de nuit rime forcément avec danger. D'ailleurs, Kendji Girac qui a partagé l'Aventure Robinson aux côtés de Maître Gims raconte : "Surtout pour se repérer la nuit. Déjà qu'il fait noir, avec des lunettes de soleil, ce n'est pas très pratique."

Heureusement, l'homme aux lunettes a pu compter sur son acolyte qui lui a d'ailleurs sauvé la vie lors du tournage !

Pour rappel en février dernier, le miracle est arrivé : Maître Gims avait pris la pose sans son accessoire fétiche. Une photo immortalisée dans un jet privé.