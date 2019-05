Maître Gims : Son père violemment agressé à son domicile, Dadju présent

L'agression du chanteur (et papa de Gims et Dadju) Djuna Djanana a choqué des millions d'internautes, à commencer par les fans des deux artistes. De nouveaux éléments révélés par Le Parisien leur permettent d'en savoir un peu plus sur les circonstances de cette affaire. Contrairement à ce qui avait été rapporté précédemment, l'incident a en réalité eu lieu au domicile de la victime. Dadju était également présent lorsque les faits se sont produits.

Le site du Parisien indique en effet que Djuna Djanana, 64 ans et son fils Dadju, 28 ans, ont été agressés dimanche 5 mai 2019 par cinq personnes. Les malfaiteurs n'ont pas enlevé Djuna Djanana en pleine rue, mais ont bien fait irruption à son domicile, dans la ville de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). L'ancien membre du groupe Viva La Musica y profitait d'une paisible journée en famille avec Dadju.

Les agresseurs ont tenté de voler des objets mais ont battu en retraite, sans rien emporter, face à la résistance de leurs deux victimes. Au cours de l'altercation, Djuna Djanana a reçu un violent coup à l'oeil. Les photos de sa blessure ont fait le tour des réseaux sociaux.