Maître Gims, une enfance difficile : "L'élément déclencheur" qui a tout changé

C'est au Zaïre que Maître Gims, Gandhi Djuna de son vrai nom, est né. Et, alors qu'il n'avait que 2 ans, son père décide de quitter le pays, alors en pleine crise économique, en compagnie de sa femme et ses quatre enfants, sans un sou. "C'était une question de vie ou de mort", a confié le chanteur de 31 ans lors de son passage dans Salut les terriens ! (C8), samedi 7 avril 2018.

Tous rejoignent la France et errent de squat en squat afin de survivre. Le mari de DemDem a été changé d'école à 15 reprises et certains matins, c'est "blême d'épuisement" qu'il arrivait en classe après avoir passé une nuit dans une cage d'escalier ou dans la rue. "On partageait les appartements avec d'autres squatteurs qui arrivaient aussi de Kinshasa. Il y avait un rabatteur sur place qui nous disait où aller", a précisé Maître Gims. Et d'admettre qu'il n'avait pas le temps de faire ses devoirs et enchaînait donc les mauvaises notes à l'école.

Il fera heureusement une rencontre qui changera sa vie. Celle de Laura, la directrice du centre de loisirs dans lequel il se rendait : "Cette femme, ç'a été l'élément déclencheur. Elle m'a sensibilisé à l'art, la musique française... toutes ces richesses qu'a la France. Je me suis mis dedans, j'ai voulu faire de la musique et du théâtre."

Un apprentissage qui lui permettra de réaliser son rêve. Après avoir débuté sa carrière avec Sexion d'Assaut en 2002, il se lance dans une carrière solo en 2013 et cartonne. Son dernier album La Ceinture noire est déjà certifié disque de platine grâce à ses 141 839 ventes.